Інфіковані коронавірусом жителі Дніпра їздили до Франції – ОДА

Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі нещодавно повернулися з Франції.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Олександр Бондаренко, "Укрінформ"

Пряма мова голови ОДА: "Це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції".

Деталі: За даними Бондаренка, пацієнти звернулися до лікарні самостійно.

Вони перебувають в інфекційних боксах, підвищеної температури в них немає, стан стабільний.

Чиновник запевнив, що інфекційна лікарня обладнана всіма апаратами, є всі медикаменти і всі засоби захисту.

Довідково: У Дніпропетровській області визначено дві госпітальні бази: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Загалом вони – на 430 ліжок.

Передісторія:

19 березня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію.

Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні.

В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У деяких областях оголошено надзвичайний стан. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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