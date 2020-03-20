Інфіковані коронавірусом жителі Дніпра їздили до Франції – ОДА
Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі нещодавно повернулися з Франції.
Джерело: голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Олександр Бондаренко, "Укрінформ"
Пряма мова голови ОДА: "Це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції".
Деталі: За даними Бондаренка, пацієнти звернулися до лікарні самостійно.
Вони перебувають в інфекційних боксах, підвищеної температури в них немає, стан стабільний.
Чиновник запевнив, що інфекційна лікарня обладнана всіма апаратами, є всі медикаменти і всі засоби захисту.
Довідково: У Дніпропетровській області визначено дві госпітальні бази: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Загалом вони – на 430 ліжок.
Передісторія:
- 19 березня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію.
- Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні.
- В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У деяких областях оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.
- Епідемія охопила вже 160 країн і територій. На COVID 19 у світі заразилися вже понад 244 тисячі людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали.
- Країни Європи, де заражених уже більше, ніж у Китаї, закрилися на карантин і закрили кордони.
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