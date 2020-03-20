Инфицированные коронавирусом жители Днепра ездили во Францию – ОГА
Двое инфицированных коронавирусом в Днепре недавно вернулись из Франции.
Источник: глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко, "Укринформ"
Прямая речь главы ОГА: "Это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции".
Детали: По данным Бондаренко, пациенты обратились в больницу самостоятельно.
Они находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.
Чиновник заверил, что инфекционная больница оборудована всеми аппаратами, есть все медикаменты и все средства защиты.
Справка: В Днепропетровской области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В общем они – на 430 коек.
Предыстория:
- 19 марта в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией.
- По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.
- В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В некоторых областях объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.
- Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий. COVID 19 в мире заразились уже более 244 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели.
- Страны Европы, где зараженных уже больше, чем в Китае, закрылись на карантин и закрыли границы.
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