Двое инфицированных коронавирусом в Днепре недавно вернулись из Франции.

Источник: глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко, "Укринформ"

Прямая речь главы ОГА: "Это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции".

Детали: По данным Бондаренко, пациенты обратились в больницу самостоятельно.

Они находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.

Чиновник заверил, что инфекционная больница оборудована всеми аппаратами, есть все медикаменты и все средства защиты.

Справка: В Днепропетровской области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В общем они – на 430 коек.

Предыстория:

19 марта в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В некоторых областях объявлено чрезвычайное положение. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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