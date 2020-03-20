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Инфицированные коронавирусом жители Днепра ездили во Францию ​​– ОГА

Пятница, 20 марта 2020, 08:18
Инфицированные коронавирусом жители Днепра ездили во Францию ​​– ОГА

Двое инфицированных коронавирусом в Днепре недавно вернулись из Франции.

Источник: глава Днепропетровской областной госадминистрации Александр Бондаренко, "Укринформ"

Прямая речь главы ОГА: "Это супружеская пара, которая недавно вернулась из Франции".

Детали: По данным Бондаренко, пациенты обратились в больницу самостоятельно.

Они находятся в инфекционных боксах, повышенной температуры у них нет, состояние стабильное.

Чиновник заверил, что инфекционная больница оборудована всеми аппаратами, есть все медикаменты и все средства защиты.

Справка: В Днепропетровской области определены две госпитальные базы: Днепровская городская больница №21 и Криворожская инфекционная больница. В общем они – на 430 коек.

Предыстория:

  • 19 марта в Днепропетровской области обнаружили первых двух больных коронавирусной инфекцией.
  • По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.
  • В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В некоторых областях объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.
  • Эпидемия охватила уже 160 стран и территорий.  COVID 19 в мире заразились уже более 244 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели.
  • Страны Европы, где зараженных уже больше, чем в Китае, закрылись на карантин и закрыли границы.

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемияДнепрФранция
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