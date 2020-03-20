Військовий літак вилітає до Китаю по тести на COVID-19, маски й обладнання

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П'ятниця, 20 березня 2020, 09:55

Військовий вантажний літак ІЛ 76 вилітає до Китаю по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою  COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.

Джерело: народний депутат від "Слуги народу" Андрій Мотовиловець, який буде супроводжувати цей літак  

Пряма мова Мотовиловця: "Військовий вантажний літак ІЛ 76 незабаром злітає з аеропорту "Бориспіль" у Гуанчжоу, в Китай. Об 11.00 у суботу борт прийме медичний вантаж: лабораторні та експрес тести на коронавірус, медичні маски, апарати вентиляції легень та багато іншого.

Я маю честь супроводжувати цей політ, щоб оформити документи та вантаж.

Я дуже вдячний за величезну роботу, яка зробила можливою цю передачу цінного вантажу Україні, представникам бізнес-спільноти, Офісу президента та усім міністерствам, які брали участь у організації.

Це лише перший політ, наступного тижня буде ще один".

 
 

Передісторія: 

  • Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні.
  • В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У деяких областях оголошено надзвичайний стан. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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Теми: коронавірус Covid-2019 епідемія медицина Китай


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