Военный самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и оборудованием

Военный грузовой самолет ИЛ 76 вылетает в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит следующий самолет.

Источник: народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать этот самолет

Прямая речь Мотовиловца: "Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.

Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз.

Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офиса президента и всем министерствам, которые участвовали в организации.

Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один".

Предыстория:

По миру распространяется эпидемия коронавируса Sars CoV 2, который вызывает легочную болезнь COVID 19. Впервые новый вирус зафиксировали в китайском городе Ухань (провинция Хубэй). По последним данным, COVID 19 в мире заразились уже более 244 тысяч человек, более 10 тысяч умерли, более 86 тысяч выздоровели.

Страны Европы, где зараженных уже больше, чем в Китае, закрылись а карантин и закрыли границы.

По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.

В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В некоторых областях объявлена чрезвычайная ситуация. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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