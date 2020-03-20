Военный самолет вылетает в Китай за тестами на COVID-19, масками и оборудованием

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Пятница, 20 марта 2020, 09:55

Военный грузовой самолет ИЛ 76 вылетает в Китай за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит следующий самолет.

Источник: народный депутат от "Слуги народа" Андрей Мотовиловец, который будет сопровождать этот самолет

Прямая речь Мотовиловца: "Военный грузовой самолет ИЛ 76 вскоре взлетает из аэропорта "Борисполь" в Гуанчжоу, Китай. В 11.00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое.

Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз.

Я очень благодарен за огромную работу, которая сделала возможной эту передачу ценного груза Украине, представителям бизнес-сообщества, Офиса президента и всем министерствам, которые участвовали в организации.

Это лишь первый полет, на следующей неделе будет еще один".

 
 

Предыстория:

  • По состоянию на вечер 19 марта в Украине было зафиксировано уже 26 случаев заболевания Covid-19, три из них – летальные.
  • В Украине введены карантинные мероприятия с 12 марта по 3 апреля. В некоторых областях объявлено чрезвычайное положение. Транспортное сообщение между городами приостановлено, граница закрыта для иностранцев.

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Темы: коронавирус Covid-2019 эпидемия медицина Китай


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