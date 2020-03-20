Попри пандемію коронавірусу, Росія влаштувала масштабні навчання в Криму
Російська Федерація влаштувала масштабні військові навчання за участі понад 1,5 тисячі десантників на полігоні Опук в окупованому Криму.
Джерело: пресслужба міноборони РФ
Дослівно: "Десантно-штурмові підрозділи спільно з танковими і артилерійськими підрозділами здійснили рейд в район полігону Опук, де пройшов етап бойової стрільби зі штатного озброєння бойових машин десанту БМД-2, танків Т-72Б3 за підтримки дивізіонів самохідних артилерійських гармат 2С9 "Нона- С" і гаубиць Д-30".
Деталі: У РФ стверджують, що в навчанні задіяно понад 1,5 тисячі десантників, більше 300 одиниць бойової техніки, а також 15 літаків Іл-76МД військово-транспортної авіації ВКС Росії і великі десантні кораблі Чорноморського флоту, близько 50 одиниць знарядь і мінометів, транспортно-бойові вертольоти Мі-8 АМТШ.
Передісторія:
- За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 199 випадків захворювання на коронавірус, 1 людина померла.
- З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
- Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня.
- Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.