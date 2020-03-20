Попри пандемію коронавірусу, Росія влаштувала масштабні навчання в Криму

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П'ятниця, 20 березня 2020, 10:41

Російська Федерація влаштувала масштабні військові навчання за участі понад 1,5 тисячі десантників на полігоні Опук в окупованому Криму.

Джерело: пресслужба міноборони РФ

Дослівно: "Десантно-штурмові підрозділи спільно з танковими і артилерійськими підрозділами здійснили рейд в район полігону Опук, де пройшов етап бойової стрільби зі штатного озброєння бойових машин десанту БМД-2, танків Т-72Б3 за підтримки дивізіонів самохідних артилерійських гармат 2С9 "Нона- С" і гаубиць Д-30".

 
 
 

Деталі: У РФ стверджують, що в навчанні задіяно понад 1,5 тисячі десантників, більше 300 одиниць бойової техніки, а також 15 літаків Іл-76МД військово-транспортної авіації ВКС Росії і великі десантні кораблі Чорноморського флоту, близько 50 одиниць знарядь і мінометів, транспортно-бойові вертольоти Мі-8 АМТШ.

Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 199 випадків захворювання на коронавірус, 1 людина померла.
  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 
  • Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.

Українська правда
Теми: Росія Крим окупація коронавірус карантин


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