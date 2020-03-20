Несмотря на пандемию коронавируса, Россия устроила масштабные учения в Крыму

Российская Федерация устроила масштабные военные учения при участии свыше 1,5 тысячи десантников на полигоне Опук в оккупированном Крыму.

Источник: пресслужба минобороны РФ

Дословно: "Десантно-штурмовые подразделения совместно с танковыми и артиллерийскими подразделениями совершили рейд в район полигона Опук, где прошел этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 при поддержке дивизионов самоходных артиллерийских артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и гаубиц Д-30".

Детали: В РФ утверждают, что в учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

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