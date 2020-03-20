Несмотря на пандемию коронавируса, Россия устроила масштабные учения в Крыму

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Пятница, 20 марта 2020, 10:41

Российская Федерация устроила масштабные военные учения при участии свыше 1,5 тысячи десантников на полигоне Опук в оккупированном Крыму.

Источник: пресслужба минобороны РФ

Дословно: "Десантно-штурмовые подразделения совместно с танковыми и артиллерийскими подразделениями совершили рейд в район полигона Опук, где прошел этап боевой стрельбы из штатного вооружения боевых машин десанта БМД-2, танков Т-72Б3 при поддержке дивизионов самоходных артиллерийских артиллерийских орудий 2С9 "Нона-С" и гаубиц Д-30".

 
 
 

Детали: В РФ утверждают, что в учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников, более 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и большие десантные корабли Черноморского флота, около 50 единиц орудий и минометов, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ.

Предыстория:

  • По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 199 случаев заболевания коронавирусом, 1 человек умер. 
  • С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая. 
  • Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта. 

Украинская правда
Темы: Росcия Крым оккупация коронавирус карантин


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