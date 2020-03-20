Разумков виключає зупинку роботи Ради через коронавірус у нардепа

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П'ятниця, 20 березня 2020, 16:55

Незважаючи на те, що народний депутат і член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов захворів коронавірусів COVID-19, Верховна Рада не буде закриватися на карантин і продовжить свою роботу.

Джерело: спікер парламенту Дмитро Разумков в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я думаю, що Верховна Рада буде працювати. Розумію, що людина, яка заразилася коронавірусом, дійсно буде перебувати на самоізоляції, дай Бог йому здоров'я, щоб він швидше повернувся в стрій. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине".

Деталі: Спікер парламенту запевнив, що незважаючи на карантин, Верховна Рада продовжує роботу з розробки нових законопроектів у комітетах.

Пряма мова: "Ми дійсно перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якийсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі, в такому, як працювали раніше. Єдине - зменшуємо кількість людей, які збираються в одному приміщенні для того, щоб скоротити ризики зараження, захворювання.

За цим принципом живе вся країна. Верховна Рада працює, комітети працюють, я на робочому місці вчора, сьогодні, завтра, післязавтра, сподіваюся, що стільки, скільки буду працювати - стільки і буду перебувати на робочому місці".

Передісторія:

  • 18 березня стало відомо, що в народного депутата члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус.
  • У коментарі УП Шахов повідомив, що востаннє був у Верховній Раді 6 березня. Водночас громадський рух "ЧЕСНО" пише, що нардеп 12 березня відвідував засідання екологічного комітету. Крім нього там було ще 11 нардепів.
  • У зв'язку з цим у Верховній Раді перевірять спікера Дмитра Разумкова та депутатів, які контактували із зараженим коронавірусом нардепом Сергієм Шаховим.
  • За словами президента Володимира Зеленського, всіх, хто контактував із Шаховим, установлені і будуть протестовані. Їм рекомендовано самоізолюватися на 14 днів.
  • Колега Шахова по комітету Олександр Маріковський повідомив, що парламентар повернувся з Європи 11 березня.

Теми: коронавірус Верховна Рада


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