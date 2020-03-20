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У Росії більше 250 хворих на COVID-2019 і 54 нових випадки за добу

П'ятниця, 20 березня 2020, 16:46
У Росії більше 250 хворих на COVID-2019 і 54 нових випадки за добу

У Росії за добу зареєстровано 54 випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-2019.

Джерело: Meduza з посиланням на російський оперативний штаб з боротьби з вірусом.

Деталі: Нові випадки зафіксовані в дев'яти регіонах Росії.

Найбільша кількість нових хворих - в Москві (33 людини). Всього в Москві підтверджено вже 141 випадок коронавірусної інфекції.

Згідно з повідомленням міського штабу, більшість хворих прилетіли з європейських країн.

Також за останню добу з лікарень було виписано сім осіб - чотири в Москві і три в Липецькій області.

Всього в Росії зареєстровано 253 випадки захворювання. 12 осіб одужали і були виписані.

Знати більше:  Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Нагадаємо:

  • 19 березня в Москві померла жінка, у якої раніше діагностували коронавірусну інфекцію. Влада повідомила, що причиною її смерті став тромб, що відірвався.
  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполученняз Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 

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