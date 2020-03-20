В России больше 250 заболевших COVID-2019 и 54 новых случая за сутки

В России за сутки зарегистрированы 54 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-2019.

Источник: Meduza со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с вирусом.

Детали: Новые случаи зафиксированы в девяти регионах России.

Наибольшее количество вновь заболевших — в Москве (33 человека). Всего в Москве подтвержден уже 141 случай коронавирусной инфекции.

Согласно сообщению городского штаба, большинство заболевших прилетели из европейских стран.

Также за последние сутки из больниц были выписаны семь человек — четыре в Москве и три в Липецкой области.

Всего в России зарегистрировано 253 случая заболевания. 12 человек выздоровели и были выписаны.

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Напомним: