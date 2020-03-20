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Зеленський домовився: італійський чартер поверне українців з Риму додому

П'ятниця, 20 березня 2020, 19:39
Зеленський домовився: італійський чартер поверне українців з Риму додому

Президент Володимир Зеленський у телефонній розмові із прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте домовився про те, що італійський чартер 25 березня поверне в Україну 125 українців, які перебувають у Римі.

Джерело: офіс президента

Дослівно: "Окремо обговорили питання повернення додому 125 українців, які перебувають у Римі. Джузеппе Конте обіцяв, що вони прилетять на батьківщину спеціальним чартерним рейсом італійських авіаліній вже 25 березня".

Деталі: Зеленський висловив співчуття у зв’язку з масштабами пандемії коронавірусу в Італії.

Він також подякував уряду Італії за допомогу в організації евакуації громадян України, які були заблоковані на кордоні зі Словенією.

Президент поцікавився станом справ у засудженого в Італії українця Віталія Марківа: "передав йому вітання та побажав залишатися здоровим".

Сторони також домовилися про обмін інформацією на рівні служб охорони здоров’я країн щодо протидії хворобі.

Зеленський і Конте також говорили про безперебійне транспортне забезпечення торгівлі між країнами, зокрема постачання харчів, медпрепаратів та обладнання.

Вони домовились об’єднати зусилля для розблокування товаротранспортного сполучення між Італією та Україною через обмеження, запроваджені низкою транзитних країн.

Передісторія: 

Українська правда

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Теми: ЗеленськийІталіяукраїнцікарантинкоронавірус
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