Зеленский договорился: итальянский чартер вернет украинцев из Рима домой

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Пятница, 20 марта 2020, 20:39

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте договорился о том, что итальянский чартер 25 марта вернет в Украину 125 украинцев, которые находятся в Риме.

Источник: офис президента

Дословно: "Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта".

Детали: Зеленский выразил соболезнования в связи с масштабами пандемии коронавируса в Италии.

Он также поблагодарил правительство Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.

Президент поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива: "передал ему привет и пожелал оставаться здоровым".

Стороны также договорились об обмене информацией на уровне служб здравоохранения стран по противодействию болезни.

Зеленский и Конте также говорили о бесперебойном транспортном обеспечении торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медпрепаратов и оборудования.

Они договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщение между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран.

Предыстория: 

  • За последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека.
  • 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.
  • В Италии от коронавируса умерли 3 гражданки Украины.
  • С 14 по 18 марта 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками еще более 24 тысяч ждут возвращения.

Украинская правда
Темы: Зеленский Италия украинцы карантин коронавирус


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