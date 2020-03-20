Зеленский договорился: итальянский чартер вернет украинцев из Рима домой
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте договорился о том, что итальянский чартер 25 марта вернет в Украину 125 украинцев, которые находятся в Риме.
Источник: офис президента
Дословно: "Отдельно обсудили вопросы возвращения домой 125 украинцев, которые находятся в Риме. Джузеппе Конте обещал, что они прилетят на родину специальным чартерным рейсом итальянских авиалиний уже 25 марта".
Детали: Зеленский выразил соболезнования в связи с масштабами пандемии коронавируса в Италии.
Он также поблагодарил правительство Италии за помощь в организации эвакуации граждан Украины, которые были заблокированы на границе со Словенией.
Президент поинтересовался состоянием дел у осужденного в Италии украинца Виталия Маркива: "передал ему привет и пожелал оставаться здоровым".
Стороны также договорились об обмене информацией на уровне служб здравоохранения стран по противодействию болезни.
Зеленский и Конте также говорили о бесперебойном транспортном обеспечении торговли между странами, в частности поставки продовольствия, медпрепаратов и оборудования.
Они договорились объединить усилия для разблокирования товаротранспортного сообщение между Италией и Украиной из-за ограничений, введенных рядом транзитных стран.
Предыстория:
- За последние 24 часа в Италии зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: погибли 627 человек, всего в стране умерли уже 4032 человека.
- 19 марта Италия опередила Китай по числу погибших от вируса.
- В Италии от коронавируса умерли 3 гражданки Украины.
- С 14 по 18 марта 44 тысячи граждан вернули в Украину авиаперевозками еще более 24 тысяч ждут возвращения.