Кулеба поділився рекордами МЗС за дні карантину

1075 переглядів
П'ятниця, 20 березня 2020, 20:02

За останні 4 дні роботи міністерство закордонних справ прийняло вдвічі більше дзвінків, ніж за попередні два роки роботи.

Джерело: Facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Окрім допомоги нашим громадянам за кордоном, ще встигаємо шукати медобладнання, розвивати двосторонні відносини з ключовими країнами і гасити російські спроби послабити санкції під шумок боротьби з коронавірусом.

Короче, живемо насиченим професійним життям".

Деталі: Міністр повідомив, що наразі ще понад 23 тисячі громадян України чекають на повернення з-за кордону. За кордоном працює майже 1400 співробітників відомства.

За словами Кулеби, за добу на гарячу лінію МЗС надходить понад 10 тисяч телефонних дзвінків. 

Сам міністр зазначив, що двічі на день у нього повністю розряджається телефон, а за годину без телефону, яку він провів на нараді у президента Володимира Зеленського, йому надійшло майже 200 повідомлень. 

 

Українська правда
Теми: МЗС Кулеба Дмитро карантин Covid-2019 коронавірус


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У МЗС пояснили, чи можуть українці завершити відпочинок у Єгипті, попри пандемію 19 березня 2020, 13:29
Потяги і спецлітаки: Дещиця розповів, як вибратися з Перемишля, Варшави і Праги 19 березня 2020, 09:05
12 українців за кордоном борються з коронавірусом – МЗС 18 березня 2020, 09:38
Усі новини
Головні новини
Тести підтвердили загибель третьої українки від коронавірусу в Італії
У місті, де померла хвора на коронавірус, ще 6 підозр
У Києві та ще двох областях оголосили надзвичайну ситуацію
На Донбасі поранили трьох українських військових
Усі новини
дослідження

Чому літні люди частіше хворіють на коронавірус

Історії успіху

Паралімпієць Андрій Демчук і п'ять секретів його успіху