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Кулеба поділився рекордами МЗС за дні карантину

П'ятниця, 20 березня 2020, 19:02
Кулеба поділився рекордами МЗС за дні карантину

За останні 4 дні роботи міністерство закордонних справ прийняло вдвічі більше дзвінків, ніж за попередні два роки роботи.

Джерело: Facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Окрім допомоги нашим громадянам за кордоном, ще встигаємо шукати медобладнання, розвивати двосторонні відносини з ключовими країнами і гасити російські спроби послабити санкції під шумок боротьби з коронавірусом.

Короче, живемо насиченим професійним життям".

Деталі: Міністр повідомив, що наразі ще понад 23 тисячі громадян України чекають на повернення з-за кордону. За кордоном працює майже 1400 співробітників відомства.

За словами Кулеби, за добу на гарячу лінію МЗС надходить понад 10 тисяч телефонних дзвінків. 

Сам міністр зазначив, що двічі на день у нього повністю розряджається телефон, а за годину без телефону, яку він провів на нараді у президента Володимира Зеленського, йому надійшло майже 200 повідомлень. 

 

Знати більше:  Пандемія COVID-19 в Україні та світі. Інфографіка та статистика

Передісторія: 

  • Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 245 тисяч людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали. Епідемія охопила вже 160 країн і територій.
  • В Україні станом на 21.00 20 березня було зафіксовано вже 29 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні. Одна людина вже одужала. Троє українців померли в Італії.
  • В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У 3 областях (Чернівецькій, Житомирській, Київській) оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.
  • З 14 по 18 березня 44 тисячі громадян повернули до України авіаперевезеннями ще понад 24 тисячі чекають на повернення.

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Українська правда

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Теми: МЗСКулеба ДмитрокарантинCovid-2019коронавірус
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