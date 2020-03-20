Кулеба поділився рекордами МЗС за дні карантину

За останні 4 дні роботи міністерство закордонних справ прийняло вдвічі більше дзвінків, ніж за попередні два роки роботи.

Джерело: Facebook-сторінка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби

Пряма мова: "Окрім допомоги нашим громадянам за кордоном, ще встигаємо шукати медобладнання, розвивати двосторонні відносини з ключовими країнами і гасити російські спроби послабити санкції під шумок боротьби з коронавірусом.

Короче, живемо насиченим професійним життям".

Деталі: Міністр повідомив, що наразі ще понад 23 тисячі громадян України чекають на повернення з-за кордону. За кордоном працює майже 1400 співробітників відомства.

За словами Кулеби, за добу на гарячу лінію МЗС надходить понад 10 тисяч телефонних дзвінків.

Сам міністр зазначив, що двічі на день у нього повністю розряджається телефон, а за годину без телефону, яку він провів на нараді у президента Володимира Зеленського, йому надійшло майже 200 повідомлень.