Операція евакуація: Українців вивезуть зі Шрі-Ланки і Нью-Йорка

Громадян України евакуюють зі Шрі-Ланки та м.Нью-Йорк (США).

Джерело: дані МЗС України, постійний представник України в ООН Сергій Кислиця у Твіттері

Дослівно: "Станом на 21 березня 160 українських громадян вже вилетіли зі Шрі-Ланки, ще 20 вилетять сьогодні (у суботу - ред.)".

"Для туристів, які прибули самостійно на Шрі-Ланку, 23 березня очікується чартерний рейс Коломбо-Київ, розрахований на 200-215 місць (виліт з Коломбо приблизно об 11:00-12:00). Орієнтовна вартість квитка - 500 доларів".

"За інформацією Посольства України в Індії, туристична компанія Join Up працює зараз над тим, щоби безкоштовно розселити всіх, у кого закінчується путівка на Шрі-Ланці. Також розглядається питання покриття витрат тих туристів, які самостійно оплачують своє проживання після закінчення строку дії путівки. SkyUp планує вивезти всіх своїх туристів зі Шрі-Ланки".

Пряма мова Кислиці: "Інформація від МАУ. Рейс Нью-Йорк - Київ (заплановано на - ред.) 26 березня. Уточнити всю необхіду інформацію до купівлі квитків - паспорти, громадянство, перевезення тварин тощо. Генконсульство України у Нью-Йорку та представництво України при ООН працює з МАУ, але остаточні умови перевезення - за МАУ. Питання щодо точності інформації - до МАУ".

Деталі: Авіаперевізник МАУ повідомив у свою чергу, що почав приймати замовлення на рейс з аеропорту Нью-Йорка JFK у київський аеропорт Бориспіль. У повідомленні зазначено, що подорожуючим дозволять зареєструвати одну валізу.

Дослівно: "Літак відбуде 26 березня о 3 годині дня, квитки можна зарезервувати лише онлайн".

Що передувало:

У Мінінфраструктури повідомили, що на 21 березня заплановано 29 рейсів, якими додому повернуться близько 6 тисяч громадян.

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