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Операция эвакуация: Украинцев вывезут из Шри-Ланки и Нью-Йорка

Суббота, 21 марта 2020, 19:21
Операция эвакуация: Украинцев вывезут из Шри-Ланки и Нью-Йорка

Граждан Украины эвакуируют из Шри-Ланки и Нью-Йорка (США).

Источник: данные МИД Украины, постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в Твиттере

Дословно: "По состоянию на 21 марта 160 украинских граждан уже вылетели из Шри-Ланки, еще 20 вылетят сегодня (в субботу - ред.)".

"Для туристов, прибывших самостоятельно на Шри-Ланку, 23 марта ожидается чартерный рейс Коломбо-Киев, рассчитанный на 200-215 мест (вылет из Коломбо примерно в 11:00 - 12:00). Ориентировочная стоимость билета - 500 долларов".

"По информации посольства Украины в Индии, туристическая компания Join Up работает сейчас над тем, чтобы бесплатно расселить всех, у кого заканчивается путевка на Шри-Ланке. Также рассматривается вопрос покрытия расходов тех туристов, которые самостоятельно оплачивают свое проживание после истечения срока действия путевки. SkyUp планирует вывезти всех своих туристов из Шри-Ланки".

Прямая речь Кислицы: "Информация от МАУ. Рейс Нью-Йорк - Киев (запланирован на - ред.) 26 марта. Уточнить всю необходи информацию о покупке билетов - паспорта, гражданство, перевозка животных и тому подобное. Генконсульство Украины в Нью-Йорке и представительство Украины при ООН работает с МАУ, но окончательные условия перевозки - за МАУ. Вопрос о точности информации - к МАУ".

Детали: Авиаперевозчик МАУ сообщил в свою очередь, что начал принимать заказы на рейс из аэропорта Нью-Йорка JFK в киевский аэропорт Борисполь. В сообщении отмечается, что путешествующим позволят зарегистрировать одну единицу багажа.

Дословно: "Вылет самолета - 26 марта в 15:00, билеты можно зарезервировать только онлайн".

Предыстория: 

В Мининфраструктуры сообщали, что на 21 марта запланированы 29 рейсов, которыми домой вернутся около 6 тысяч граждан.

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Украинская правда
Темы: коронавирускарантинавиаМИД
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