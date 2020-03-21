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МІУ: У суботу в Україну евакуюють близько 6 тисяч громадян

Субота, 21 березня 2020, 15:04
МІУ: У суботу в Україну евакуюють близько 6 тисяч громадян

На 21 березня заплановано 29 рейсів, якими додому повернуться близько 6 тисяч громадян. 

Джерело: Міністерство інфраструктури України

Дослівно: "Висока ймовірність введення більш жорстоких карантинних режимів в інших країнах, не зволікайте, звертайтесь до авіакомпаній, рейси формуються в залежності від кількості запитів на повернення".

Ви можете звернутись до консульських представництв у вашому регіоні та повідомити про готовність вилетіти. Авіакомпанії готові формувати рейси в залежності від кількості пасажирів, готових ними скористатись". 

Деталі: За даними МІУ, громадяни, які хочуть повернутися до України, можуть звернутися до авіакомпаній Sky Up Airlines та МАУ.

Sky Up Airlines готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Прага (PRG), Тбілісі (TBS), Стамбул (IST), Барселона (BCN), Тенеріфе (TFS), Мадрид (MAD), Аліканте (ALC), Неаполь (NAP), Ларнака (LCA), Берлін-Тегель (TXL), Париж-Бове (BVА), Стокгольм (ARN), Лісабон(LIS), Вена (VIE), Мюнхен (MUC), Дюсельдорф (DUS), Таллінн (TLL), Гельсінки (HEL), Осло (OSL), Лондон (LGW), Франкфрут (FRA), Ереван (EVN), Цюрих (ZRH), Варшава(WAW), Будапешт (BUD), Малага (APG), Загреб (ZAG), Коломбо (CMB), Мальта (MAL), Доха (DOH), Рейк'явик (KEF). 

МАУ готова сформувати рейси з аеропортів таких міст: Ларнака (LCA), Вена (VIE), Дубай (DXB), Нью- Йорк (JFK), Амстердам (AMS), Брюссель (BRU), Франкфрут (FRA), Копенгаген (CPH), Стамбул (IST), Берлін (BER), Стокгольм (STO), Гельсінки (HEL).

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Нагадаємо, 

  • З 12 березня до 3 квітня в Україні запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинено рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці. 

Українська правда

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Теми: карантинкоронавірусМінінфраструктуриавіа
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