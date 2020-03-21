Із 25 хворих на коронавірус на Буковині майже половина – в одному селі

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Субота, 21 березня 2020, 10:23

Із 25 зареєстрованих випадків коронавірусу COVID-19 на території Чернівецької області 11 хворих виявлено в селі Колінківці Хотинського району.

Джерело: Чернівецька ОДА

Деталі: Із 25 зареєстрованих випадків COVID-19 на території області 11 хворих виявлено в селі Колінківці Хотинського району, 7 осіб у Брусниці Кіцманського району, 1 особа у Хотині, 1 особа у Топорівцях Новоселицького району, 1 особа у Лужанах Кіцманського району, 1 особа у Чернівцях, 1 особа у Їжівцях Сторожинецького району.

Дослівно: "З огляду на концентрацію випадків, у селах Топорівці, Колінківці, Грозинці та Бочківці запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду.

Усі мешканці даних сіл, які є контактними особами, або мають історію подорожей до країн, де зафіксовано випадки COVID-19, повинні піти на жорсткий домашній карантин".

Що передувало: Станом на 23:00 20 березня в Україні зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. Із них 25 у Чернівецькій області. 

Міський голова Чернівців Олексій Каспрук звернувся до президента Володимира Зеленського, прем'єра Дениса Шмигаля та секретаря РНБО Олексія Данілова з проханням ввести на території міста і області надзвичайний стан.

 

Знати більше:  У регіонах надзвичайна ситуація. Що це і як вплине на життя

Українська правда
Теми: Чернівецька область коронавірус


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