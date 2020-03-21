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Міністр економіки "забув" задекларувати маєток під Києвом і квартиру в РФ

Субота, 21 березня 2020, 21:20
Міністр економіки забув задекларувати маєток під Києвом і квартиру в РФ

Новопризначений міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко не задекларував квартиру у Москві, частка у якій є власністю його дружини, будинок під Києвом та два елітних авто. 

Джерело: "Схеми: корупція в деталях"

Деталі: Як з’ясували журналісти, Петрашко не вказав у декларації маєток у елітному котеджному містечку "Сонячна долина" в селі Романків на Київщині. Згідно із офіційним витягом із реєстру нерухомості ним володіє його дружина, громадянка Росії, що вказав у декларації міністр. Загальний метраж маєтку – 409 квадратних метрів. Окрім того, у власності дружини 15 соток землі. 

 

За даними "Схем", попереднє прізвище дружини Петрашка – Позднякова. ЇЇ московське майно вдалось знайти саме за допомогою минулого прізвища. 

У російському Єдиному державному реєстрі нерухомості вказано, що дружина міністра має у власності третину квартиру на 109 квадратних метрів у Донському районі Москви. Окрім неї володіє цією нерухомістю також її мати та брат. Кадастрова вартість квартири, згідно із документом, більше 18 мільйонів рублів. Наразі це майже 200 тисяч доларів. 

 
Будинок у Москві, в якому розташована квартира, часткою якої володіє дружика Петрашка

Водночас, згідно з реєстром МВС, новопризначений член Кабміну також є власником двох автомобілів-позашляховиків – Suzuki Vitara S (2016 року випуску) і Land Rover Range Rover Sport (2017 року випуску). Про них також немає згадки в декларації.

 

Сам же Петрашко заявив "Схемам", що декларацію до входження на посаду мав подати обов’язково, проте не встиг її заповнити через "брак часу". 

"Я подав без наповнення, бо ви розумієте, що зібрати таку кількість документів за такий короткий час неможливо. Зараз збираю, сьогодні вже зробив там новий драфт і сподіваюся до встановленого законом терміну подати виправлену", – каже міністр. 

Також Петрашко запевнив, що всі доходи будуть відображені. 

Щодо квартири дружини, то міністр подякував "за нагадування" журналістам та сказав, що міг забути про неї. 

Що було раніше: 17 березня новопризначений міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко подав практично порожню декларацію – у ній він вказав, що проживає у Києві у квартирі дружини площею 90 кв. м. 

Раніше Петрашко працював у компанії "Ернст енд Янг" (з 2003-2007 роки У Києві та Москві), в інвестиційній компанії "Тройка Діалог Україна"(до 2013 року), де став на чолі департаменту корпоративного бізнесу в "Сбєрбанку Росії". З 2013 року він працював в агрохолдингу Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

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Передісторія

Українська правда

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Теми: Кабінет міністрівдеклараціїМінекономіки
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