Министр экономики "забыл" задекларировать дом под Киевом и квартиру в РФ

Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не задекларировал квартиру в Москве, доля в которой является собственностью его жены, дом под Киевом и два элитных авто.

Источник: "Схемы: коррупция в деталях"

Детали: Как выяснили журналисты, Петрашко не указал в декларации поместье в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков Киевской области. Согласно с официальной выпиской из реестра недвижимости им владеет его жена, гражданка России, что указал в декларации министр. Общий метраж поместья – 409 квадратных метров. Кроме того, в собственности жены 15 соток земли.

По данным "Схем", предыдущая фамилия жены Петрашко – Позднякова. Ее московское имущество удалось найти именно с помощью прошлой фамилии.

В российском Едином государственном реестре недвижимости указано, что жена министра владеет третью квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы. Кроме нее владеет этой недвижимостью также ее мать и брат. Кадастровая стоимость квартиры, согласно документу, более 18 миллионов рублей. Сейчас это почти 200 тысяч долларов.

Дом в Москве, где расположена квартира, долей которой владеет жена министра

В то же время, согласно реестру МВД, новый член Кабмина также является владельцем двух автомобилей-внедорожников – Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска). О них также нет упоминания в декларации.

Сам же Петрашко заявил "Схемам", что декларацию до вхождения в должность должен был подать обязательно, однако не успел ее заполнить из-за "нехватки времени".

"Я подал без наполнения, так вы понимаете, что собрать такое количество документов за такое короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную ", – говорит министр.

Также Петрашко заверил, что все доходы будут отражены.

Касательно квартиры жены, то министр поблагодарил "за напоминание" журналистам и сказал, что мог забыть о ней.

Что было раньше: 17 марта новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию – в ней он указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м.

Ранее Петрашко работал в компании "Эрнст энд Янг" (с 2003-2007 года в Киеве и Москве), в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" (до 2013 года), где стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанка России". С 2013 года он работал в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.

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