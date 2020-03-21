Министр экономики "забыл" задекларировать дом под Киевом и квартиру в РФ
Новый министр экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко не задекларировал квартиру в Москве, доля в которой является собственностью его жены, дом под Киевом и два элитных авто.
Источник: "Схемы: коррупция в деталях"
Детали: Как выяснили журналисты, Петрашко не указал в декларации поместье в элитном коттеджном городке "Солнечная долина" в селе Романков Киевской области. Согласно с официальной выпиской из реестра недвижимости им владеет его жена, гражданка России, что указал в декларации министр. Общий метраж поместья – 409 квадратных метров. Кроме того, в собственности жены 15 соток земли.
По данным "Схем", предыдущая фамилия жены Петрашко – Позднякова. Ее московское имущество удалось найти именно с помощью прошлой фамилии.
В российском Едином государственном реестре недвижимости указано, что жена министра владеет третью квартиры на 109 квадратных метров в Донском районе Москвы. Кроме нее владеет этой недвижимостью также ее мать и брат. Кадастровая стоимость квартиры, согласно документу, более 18 миллионов рублей. Сейчас это почти 200 тысяч долларов.
В то же время, согласно реестру МВД, новый член Кабмина также является владельцем двух автомобилей-внедорожников – Suzuki Vitara S (2016 выпуска) и Land Rover Range Rover Sport (2017 выпуска). О них также нет упоминания в декларации.
Сам же Петрашко заявил "Схемам", что декларацию до вхождения в должность должен был подать обязательно, однако не успел ее заполнить из-за "нехватки времени".
"Я подал без наполнения, так вы понимаете, что собрать такое количество документов за такое короткое время невозможно. Сейчас собираю, сегодня уже сделал там новый драфт и надеюсь до установленного законом срока подать исправленную ", – говорит министр.
Также Петрашко заверил, что все доходы будут отражены.
Касательно квартиры жены, то министр поблагодарил "за напоминание" журналистам и сказал, что мог забыть о ней.
Что было раньше: 17 марта новый министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко подал практически пустую декларацию – в ней он указал, что проживает в Киеве в квартире жены площадью 90 кв. м.
Ранее Петрашко работал в компании "Эрнст энд Янг" (с 2003-2007 года в Киеве и Москве), в инвестиционной компании "Тройка Диалог Украина" (до 2013 года), где стал во главе департамента корпоративного бизнеса в "Сбербанка России". С 2013 года он работал в агрохолдинге Ukrlandfarming Олега Бахматюка.
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Предыстория:
- 4 марта Верховная Рада 291 голосом поддержала назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля. В тот же день Рада проголосовала за назначение нового состава правительства.