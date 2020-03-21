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Китайські тести на коронавірус вже в понеділок будуть в Україні

Субота, 21 березня 2020, 22:14
Китайські тести на коронавірус вже в понеділок будуть в Україні

Український борт доставить із Китаю експрес-тести, маски, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби для подолання коронавірусу. Попередньо літак прибуде в Україну в ніч з неділі на понеділок. 

Джерело: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у Facebook, заступник керівника ОП Кирило Тимошенко у Facebook, джерела УП

Пряма мова Тимошенка: "Просто зараз у Китаї довантажується український літак Збройних Сил України. Лабораторні тести, експрес-тести, маски, дезінфектори, апарати ШВЛ".

Деталі: За словами Кулеби, завантаження борту відбувається у китайському місті Гуанчжоу.

Окрім дипломатів та членів екіпажу, до Китаю полетів нардеп Андрій Мотовиловець. Він, як стверджує Тимошенко, погодився допомогти на прохання заступника керівника Офісу президента.

Водночас, це лише перша партія гуманітарної допомоги. Наступна прибуде за декілька днів. 

"Завтра ввечері очікуємо літак у Києві", – додав Тимошенко. 

За даними УП, літак має повернутись в Україну в ніч на понеділок, орієнтовно о 3 годині ночі на військовий аеродром в Борисполі. 

Що передувало: 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.

20  березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю.

Українська правда

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Теми: коронавірусКитай
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