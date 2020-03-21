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Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине

Суббота, 21 марта 2020, 22:14
Китайские тесты на коронавирус уже в понедельник будут в Украине

Украинский борт доставит из Китая экспресс-тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса. Предварительно самолет прибудет в Украину в ночь с воскресенья на понедельник.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко в Facebook, источники УП

Прямая речь Тимошенко: "Просто сейчас в Китае подгружается украинский самолет Вооруженных Сил Украины. Лабораторные тесты, экспресс-тесты, маски, дезинфекторы, аппараты ИВЛ".

Детали: По словам Кулебы, загрузка борта происходит в китайском городе Гуанчжоу.

Кроме дипломатов и членов экипажа, в Китай полетел нардеп Андрей Мотовиловец. Он, как утверждает Тимошенко, согласился помочь по просьбе заместителя руководителя Офиса президента.

В то же время, это только первая партия гуманитарной помощи. Следующая прибудет через несколько дней.

"Завтра вечером ожидаем самолет в Киеве", – добавил Тимошенко.

По данным УП, самолет должен вернуться в Украину в ночь на понедельник, ориентировочно в 3 часа ночи на военный аэродром в Борисполе.

Что предшествовало: 20 марта из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит еще один самолет.

20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 млн тестов из Китая.

Украинская правда

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Темы: коронавирусКитай
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