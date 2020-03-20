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Україна чекає 10 мільйонів тестів на коронавірус з Китаю – Зеленський

П'ятниця, 20 березня 2020, 11:06
Україна чекає 10 мільйонів тестів на коронавірус з Китаю – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала першу партію експрес-тестів для виявлення коронавірусу від інституту НАНУ та очікує ще 10 млн тестів з Китаю.

Джерело: відеозвернення президента 20 березня

Пряма мова: "Ми отримали першу партію експрес-тестів, виготовлену Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України. Я дякую нашим вченим, нашим фахівцям за те, що в короткі терміни змогли це зробити".

Деталі: За словами Зеленського, в найближчі 48 годин в Україну з Китаю мають прибути:

  • 10 млн високоточних лабораторних тестів, які будуть розподілені по всіх куточках України;
  • 10 апаратів штучної вентиляції легень;
  • 1 млн масок, які надійдуть в українські аптеки;
  • 100 тис. масок підвищеного захисту для лікарів і працівників поліції;
  • 400 тис. експрес-тестів;
  • 10 тис. літрів дезінфекційної рідини.

Президент розповів, що за останні п’ять днів в Україну повернули понад 50 тисяч українських громадян. На 20 березня заплановано 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців.

Зеленський закликав українців залишатися вдома на час карантину. 

Також Зеленський доручив представникам місцевої влади по всій країні збільшити кількість громадського транспорту, аби забезпечити режим не більше 10-20 пасажирів у траспорті. 

Що було раніше: 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.

Передісторія: 

  • Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 244 тисячі людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали.
  • Країни Європи, де заражених уже більше, ніж у Китаї, закрилися а карантин і закрили кордони.
  • Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.
  • В Україні запроваджено карантинні заходи з 12 березня до 3 квітня. У деяких областях оголошено надзвичайну ситуацію. Транспортне сполучення між містами призупинено, кордон закрито для іноземців.

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Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019ЗеленськийКитай
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