В МОЗ пояснили різні дані про кількість інфікованих в Україні

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Неділя, 22 березня 2020, 13:03

Жодних розбіжностей в офіційних даних про кількість інфікованих в Україні немає.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 22 березня

Пряма мова Ляшка: "Випадок з 7 підтвердженим інфікуванням у Києві. ... Ми (Центр громадського здоров'я МОЗ - ред.) говоримо про 6 випадків, київська міська влада - про 7. Це сьомий випадок, який був повторно підтверджений у Київській міській лабораторії, але діагноз і дослідження по цьому пацієнту були зроблені у Мюнхенській лабораторії, яка через приватну лабораторію повідомила нам і ми його зафіксували на день раніше".

Загальна кількість - 47 лабораторно підтверджених на території України - стабільна, кількість випадків по Києву у нас однакова, на національному рівні і в м.Києві.

Виник лише один дисбаланс по одному випадку - Київ його звітує пізніше, оскільки вони (місцева влада - ред.) чекала повторного підтвердження у своїй лабораторії".

Що передувало: 

Станом на вечір 20 березня в Україні було зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19. 

21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що у столиці за добу виявлено 7 нових хворих на COVID-19. 

У свою чергу Центр громадського здоров'я МОЗ оприлюднив дані про 47 підтверджених випадків інфікування COVID-19 на території України, з них у Києві - "7, з яких 6 за цю добу".

Українська правда
Теми: коронавірус Київ МОЗ


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