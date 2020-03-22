В МОЗ пояснили різні дані про кількість інфікованих в Україні

Жодних розбіжностей в офіційних даних про кількість інфікованих в Україні немає.

Джерело: заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 22 березня

Пряма мова Ляшка: "Випадок з 7 підтвердженим інфікуванням у Києві. ... Ми (Центр громадського здоров'я МОЗ - ред.) говоримо про 6 випадків, київська міська влада - про 7.

Це сьомий випадок, який був повторно підтверджений у Київській міській лабораторії, але діагноз і дослідження по цьому пацієнту були зроблені у Мюнхенській лабораторії, яка через приватну лабораторію повідомила нам і ми його зафіксували на день раніше".

Загальна кількість - 47 лабораторно підтверджених на території України - стабільна, кількість випадків по Києву у нас однакова, на національному рівні і в м.Києві.

Виник лише один дисбаланс по одному випадку - Київ його звітує пізніше, оскільки вони (місцева влада - ред.) чекала повторного підтвердження у своїй лабораторії".

Що передувало:

Станом на вечір 20 березня в Україні було зафіксовано 41 випадок зараження COVID-19.

21 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що за добу у столиці виявлено 7 нових хворих на COVID-19. У свою чергу Центр громадського здоров'я МОЗ оприлюднив дані про 6 випадків інфікування коронавірусом у Києві.