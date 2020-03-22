В МОЗ объяснили различные данные о количестве инфицированных в Украине

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Воскресенье, 22 марта 2020, 13:03

Никаких разногласий в официальных данных о количестве инфицированных в Украине нет.

Источник: заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге 22 марта

Прямая речь Ляшко: "Случай с 7 подтвержденным инфицированием в Киеве. ... Мы (Центр общественного здоровья МОЗ - ред.) говорим о 6 случаях киевская городская власть - о 7. Это седьмой случай, который был повторно подтвержден в Киевской городской лаборатории, но диагноз и исследования по этому пациенту были сделаны в Мюнхенской лаборатории, через частную лабораторию сообщили нам и мы его зафиксировали на день раньше".

Общее количество - 47 лабораторно подтвержденных случаев на территории Украины - стабильное, количество случаев по Киеву у нас одинаковое, на национальном уровне и в Киеве.

Возник только один дисбаланс по одному случаю - Киев о нем отчитывается позже, поскольку они (местные власти - ред.) ожидали повторного подтверждения в своей лаборатории".

Предыстория: 

По состоянию на вечер 20 марта в Украине был зафиксирован 41 случай заражения COVID-19.

21 марта мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице за сутки выявлено 7 новых больных COVID-19.

В свою очередь Центр общественного здоровья МОЗ обнародовал данные о 47 подтвержденных случаях инфицирования COVID-19 на территории Украины, из них в Киеве - "7, из которых 6 за последние сутки".

Украинская правда
Темы: коронавирус Киев Минздрав


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