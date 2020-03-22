Дружина Зеленського закликала батьків навчити дітей, як правильно мити руки

Дружина президента України Олена Зеленська закликала українських батьків під час карантину "не ризикувати" і навчити своїх дітей правильно мити руки.

Джерело: відео МОЗ України, оприлюднене на сторінці відомства у Facebook

Пряма мова Зеленської: "Наші діти на карантині. Зараз не час бути байдужими і ризикувати найціннішим. Мама - це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки. 30 секунд, ретельно, з милом".

"Якщо побачила тривогу у маленьких очах, обійми і поясни, що боятися нічого".

Нагадаємо,

З 12 березня щонайменше до 3 квітня в Україні запроваджено карантин.

Міста закривають усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.

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