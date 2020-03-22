Дружина Зеленського закликала батьків навчити дітей, як правильно мити руки
Дружина президента України Олена Зеленська закликала українських батьків під час карантину "не ризикувати" і навчити своїх дітей правильно мити руки.
Джерело: відео МОЗ України, оприлюднене на сторінці відомства у Facebook
Пряма мова Зеленської: "Наші діти на карантині. Зараз не час бути байдужими і ризикувати найціннішим. Мама - це приклад. Покажіть дітям, як правильно мити руки. 30 секунд, ретельно, з милом".
"Якщо побачила тривогу у маленьких очах, обійми і поясни, що боятися нічого".
Нагадаємо,
- З 12 березня щонайменше до 3 квітня в Україні запроваджено карантин.
- Міста закривають усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
Читайте також:
Україна оголосила карантин через коронавірус. Все, що варто знати
Вийти з дому і не сісти на 8 років. Рекомендації, заборони та пільги на карантині
Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування
Що робити, якщо Ви запідозрили у себе коронавірус. Алгоритм дій