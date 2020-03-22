Жена Зеленского призвала родителей научить детей, как правильно мыть руки

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Воскресенье, 22 марта 2020, 16:58

Супруга президента Украины Елена Зеленская призвала украинских родителей во время карантина "не рисковать" и научить своих детей правильно мыть руки.

Источник: видео МОЗ Украины, опубликованное на странице ведомства в Facebook

Прямая речь Зеленской: "Наши дети на карантине. Сейчас не время быть равнодушными и рисковать самым ценным. Мама - это пример. Покажите детям, как правильно мыть руки. 30 секунд, тщательно, с мылом".

"Если увидела тревогу в маленьких глазах, обними и объясни, что бояться нечего".

Напомним,

  • С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин.
  • Города закрывают все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

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Украинская правда
Темы: коронавирус карантин дети Зеленский


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