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Другий пацієнт із Буковини одужує – ОДА

Неділя, 22 березня 2020, 18:18
Другий пацієнт із Буковини одужує – ОДА

Другий пацієнт із Буковини, в якого виявили коронавірус, одужує. Вперше після підтвердження діагнозу його аналізи дали негативний результат на Covid-19.

Джерело: заступниця голови Чернівецької ОДА Наталія Гусак у коментарі Укрінформу

Пряма мова: "У пацієнта номер два, в якого підтвердився діагноз захворювання на коронавірус, аналізи вперше показали негативний результат.

Через дві доби будемо знову направляти його аналізи на дослідження. І якщо також буде негативний результат на Covid-19, це означатиме, що у нас вже другий пацієнт одужав від цієї хвороби".

Деталі: Також вона додала, що в неділю, 22 березня, з Чернівців до Києва відправили велику кількість зразків контактних осіб та осіб із підозрою на коронавірус. Результати цих аналізів очікують уже в понеділок.

Що передувало: 20 березня з лікарні Чернівців виписали першого українського пацієнта, який одужав від коронавірусу.

21 березня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук заявив, що у регіоні - 25 зареєстрованих хворих на COVID-19, 8 з них - діти.

Теми: коронавірусЧернівецька область
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