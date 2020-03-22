Второй пациент из Буковины выздоравливает – ОГА

Второй пациент из Буковины, у которого обнаружили коронавирус, выздоравливает. Впервые после подтверждения диагноза его анализы дали отрицательный результат на COVID-19.

Источник: зампредседателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак в комментарии Укринформу

Прямая речь: "У пациента номер два, у которого подтвердился диагноз заболевания коронавирус, анализы впервые показали отрицательный результат.

Через двое суток будем снова направлять его анализы на исследование. И если также будет отрицательный результат на COVID-19, это означает, что у нас уже второй пациент выздоровел от этой болезни".

Детали: Также она добавила, что в воскресенье из Черновцов в Киев отправили большое количество образцов контактных лиц и лиц с подозрением на коронавирус. Результаты этих анализов ожидают уже в понедельник.

Что предшествовало: 20 марта из больницы Черновцов выписали первого украинского пациента, который выздоровел от коронавируса.

21 марта глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук заявил, что в регионе - 25 зарегистрированных больных COVID-19, 8 из них - дети.