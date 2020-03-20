Перша людина в Україні одужала після COVID 19

В Україні перша людина вилікувалася від коронавірусу Sars CoV 2, що породжує легеневу хворобу COVID 19 – це пацієнт із Чернівців.

Джерело: президент Володимир Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Ми маємо дуже радісну новину: пацієнту з Чернівців було зроблено повторний лабораторний аналіз на коронавірус – і він вдруге показав негативний результат. А отже можемо констатувати офіційно: в Україні є перша людина, яка одужала від коронавірусу.

Сьогодні його виписують із лікарні –і він повертається додому. Я вітаю і його особисто, і всю нашу країну.

Це – найприємніша звістка за останні дні. І вона свідчить про те, що в нас точно все буде добре. Головне – зберігати спокій і режим ізоляції".

Деталі: Президент не уточнив, яке саме лікування надавали мешканцю Чернівців.

На початку березня у Чернівцях було зареєстровано перший випадок захворювання COVID 19 – у чоловіка, який подорожував із дружиною до Італії. Перший контрольний тест у нього 16 березня уже не зафіксував коронавірусу, але для точності роблять два тести.

Також у Чернівецькій області виявили коронавірус у чоловіка, дружина якого побувала в Італії.

16 березня в інфекційному відділені Чернівецької обласної лікарні померла жінка, яка мала низку захворювань і в якої виявили COVID-19.

Станом на 19 березня у Чернівецькій області було зафіксовано вже 15 випадків COVID-19. Серед інфікованих – не лише люди, які повернулися з-за кордону, а й "контактні особи": ті, хто спілкувався із зараженими вдома.

Передісторія:

Світом поширюється пандемія коронавірусу Sars CoV 2, який викликає легеневу хворобу COVID 19. Вперше новий вірус зафіксували у китайському місті Ухань (провінція Хубей). За останніми даними, на COVID 19 у світі заразилися вже понад 244 тисячі людей, понад 10 тисяч померли, понад 86 тисяч одужали.

Епідемія охопила вже 160 країн і територій.

Країни Європи, де заражених уже більше, ніж у Китаї, закрилися на карантин і закрили кордони.

В Україні станом на вечір 19 березня було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні.

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