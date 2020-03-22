Формування РФ стріляли біля Водяного, сили ООС відповідали

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Неділя, 22 березня 2020, 19:33

З початку доби у неділю збройні формування РФ один раз обстріляли українські позиції, втрат серед військових ООС немає.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Противник обстріляв наші позиції у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік населеного пункту Водяне із мінометів калібру 82 мм, випустивши 5 мін.

Військовослужбовці Об’єднаних сил вжили необхідних заходів для припинення вогневої провокації противника".

Деталі: Командування ООС наголосило, що в разі загрози життю та здоров’ю українських військовослужбовців підрозділи завжди дають адекватну відповідь.

Так, за даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали 13 осіб загиблими та 22 – пораненими та травмованими.

Також зазначається, що окупанти втратили три одиниці техніки, зокрема міномет калібру 120 мм без можливості відновлення та два автомобіля типу Урал.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі


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