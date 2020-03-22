Формирования РФ стреляли возле Водяного, силы ООС отвечали

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Воскресенье, 22 марта 2020, 19:33

С начала суток в воскресенье вооруженные формирования РФ один раз обстреляли украинские позиции, потерь среди военных ООС нет.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Противник обстрелял наши позиции в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное с минометов калибра 82 мм, выпустив 5 мин.

Военнослужащие Объединенных сил приняли необходимые меры для прекращения огневой провокации противника".

Детали: Командование ООС отметило, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих подразделения всегда дают адекватный ответ.

Так, по данным разведки, потери российско-оккупационных войск за текущую неделю составили 13 человек погибшими и 22 – ранеными и травмированными.

Также отмечается, что оккупанты потеряли три единицы техники, в частности миномет калибра 120 мм без возможности восстановления и два автомобиля типа Урал.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


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