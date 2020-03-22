Міністр охорони здоров’я Ілля Ємець виступає за впровадження в Україні надзвичайного стану у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Джерело: Ємець в інтерв’ю 112 каналу, повідомляє пресслужба МОЗ, співрозмовник УП в Офісі президента

Пряма мова: "Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б".

Деталі: За його словами, для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі українці повинні зайняти свідому позицію, мінімізувати контакти з іншими, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗ.

Разом з тим, за словами джерела УП в Офісі президента, імовірно, рішення про введення надзвичайного стану буде прийматися на засіданні РНБО у вівторок.

Що передувало: Увечері в неділю в.о. гендиректора Центру громадського здоров'я Ігор Кузин повідомив, що в Україні підтверджено вже 63 випадки коронавірусу.

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