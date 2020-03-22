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Глава Минздрава выступает за введение чрезвычайного положения

Воскресенье, 22 марта 2020, 21:40
Глава Минздрава выступает за введение чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Илья Емец выступает за внедрение в Украине чрезвычайного положения.

Источник: Емец в интервью 112 каналу, сообщает пресс-служба Минздрава, источник УП в Офисе президента

Прямая речь: "Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас геометрически развивается, не было бы".

Детали: По его словам, для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все украинцы должны занять сознательную позицию, минимизировать контакты с другими, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

В то же время, по словам источника УП в Офисе президента, предположительно, решение о введении чрезвычайного положения будет приниматься на заседании СНБО во вторник.

Что предшествовало: Вечером в воскресенье и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в Украине подтверждено уже 63 случая коронавируса.

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Украинская правда
Темы: Минздравкоронавирус
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