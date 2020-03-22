В Украине за сутки 26 случаев коронавируса, из них 20 в Киеве
По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19
Источник: Центр общественного здоровья Минздрава
Дословно: "По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 73 случая COVID-19.
Случаи выявлены:
Днепропетровская область - 2;
Донецкая область - 1;
Житомирская область - 2 (1 летальный)
Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки
Киев - 29, из них 20 в течение суток;
Киевская область - 5, 1 в течение суток;
Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;
Тернопольская область - 1;
Черновицкая область - 25 (1 летальный)
Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.
Детали: Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине, один пациент уже выздоровел.
В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов.
В ЦОС отметили, что количество подтвержденных случаев постоянно меняется и попросили обращать внимание на время публикации отчета.
Что предшествовало: По состоянию на 21:00 21 марта в Украине было подтверждено 47 случаев COVID-19.
Вечером в воскресенье и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в Украине подтверждено уже 63 случая коронавируса.
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