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В Украине за сутки 26 случаев коронавируса, из них 20 в Киеве

Воскресенье, 22 марта 2020, 21:56
В Украине за сутки 26 случаев коронавируса, из них 20 в Киеве

По состоянию на 22:50 воскресенья в Украине подтверждено 73 случая COVID-19. За сутки выявлено 26 новых случаев, 20 из которых в Киеве.

Источник: Центр общественного здоровья Минздрава

Дословно: "По результатам исследований вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины и областных лабораторных центров в общем подтверждено 73 случая COVID-19.

Случаи выявлены:

Днепропетровская область - 2;

Донецкая область - 1;

Житомирская область - 2 (1 летальный)

Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

Киев - 29, из них 20 в течение суток;

Киевская область - 5, 1 в течение суток;

Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

Тернопольская область - 1;

Черновицкая область - 25 (1 летальный)

Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

Детали: Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине, один пациент уже выздоровел.

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов.

В ЦОС отметили, что количество подтвержденных случаев постоянно меняется и попросили обращать внимание на время публикации отчета.

Что предшествовало: По состоянию на 21:00 21 марта в Украине было подтверждено 47 случаев COVID-19.

Вечером в воскресенье и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что в Украине подтверждено уже 63 случая коронавируса.

Знать больше: Сколько заболели коронавирусом COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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