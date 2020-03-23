До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях — Аваков
Понеділок, 23 березня 2020, 00:02
До кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде у всіх областях України.
Джерело: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook
Пряма мова: "Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків - почне доставку тест систем на коронавірус по областях (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни".
Що передувало:
- Український борт доставить із Китаю експрес-тести, маски, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби для подолання коронавірусу. Попередньо літак прибуде в Україну о 3 ночі.
- 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.
- 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю.
Микола Донєв, УП