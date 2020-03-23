До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях — Аваков

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Понеділок, 23 березня 2020, 01:02

До кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде у всіх областях України.

Джерело: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook

Пряма мова: "Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків - почне доставку тест систем на коронавірус по областях (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни".

Що передувало: 

  • Український борт доставить із Китаю експрес-тести, маски, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби для подолання коронавірусу. Попередньо літак прибуде в Україну о 3 ночі.
  • 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.
  • 20  березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю.

Микола Донєв, УП
Теми: коронавірус Аваков


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