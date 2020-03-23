До кінця дня експрес-тести на коронавірус будуть у всіх областях — Аваков

До кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде у всіх областях України.

Джерело: Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Facebook

Пряма мова: "Під ранок Нацгвардія в супроводі медиків - почне доставку тест систем на коронавірус по областях (авіацією і спецавтомобілями). До кінця дня понеділка достатня кількість тестів буде у всіх областях країни".

Що передувало: