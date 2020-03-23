До конца дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях — Аваков

До конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет во всех областях Украины.

Источник: Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Пряма мова: "Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны".

Что предшествовало: