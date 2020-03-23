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До конца дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях — Аваков

Понедельник, 23 марта 2020, 00:02
До конца дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях — Аваков

До конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет во всех областях Украины.

Источник: Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook

Пряма мова: "Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны".

Что предшествовало: 

  • Украинский борт доставит из Китая экспресс-тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса. Предварительно самолет прибудет в Украину в ночь на понедельник, ориентировочно в 3 часа ночи.
  • 20 марта из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит еще один самолет.
  • 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 млн тестов из Китая.

Николай Донев, УП
Темы: коронавирусАваков
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