До конца дня экспресс-тесты на коронавирус будут во всех областях — Аваков
Понедельник, 23 марта 2020, 00:02
До конца дня понедельника достаточное количество экспресс-тестов на новый коронавирус будет во всех областях Украины.
Источник: Министр внутренних дел Арсен Аваков в Facebook
Пряма мова: "Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны".
Что предшествовало:
- Украинский борт доставит из Китая экспресс-тесты, маски, аппараты искусственной вентиляции легких и другие средства для преодоления коронавируса. Предварительно самолет прибудет в Украину в ночь на понедельник, ориентировочно в 3 часа ночи.
- 20 марта из Украины в Китай вылетел военный грузовой самолет ИЛ 76. Самолет отправился за медицинским грузом, необходимым для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19, на следующей неделе полетит еще один самолет.
- 20 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина ожидает еще 10 млн тестов из Китая.
Николай Донев, УП