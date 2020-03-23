Роналду сделал тест на коронавирус

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Понедельник, 23 марта 2020, 02:54

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал тест на COVID-19.

Источник: A Bola

Детали: Всех игроков и сотрудников футбольного клуба "Ювентус" проверили на COVID-19. Заболевания нашли в трех футболистов - Даниэле ругань, Блеза Матюиди и Дибала.

Анализы играл сборной Португалии по футболу Роналд не выявили у него заболевания. Сейчас он находится на карантине.

Напомним:

  • УЕФА перенес Евро-2020.
  • В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Жребий определил команде Андрея Шевченко группу С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определится после плей-офф Лиги Наций.
  • 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.

Темы: коронавирус футбол


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