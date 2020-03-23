Роналду сделал тест на коронавирус
Понедельник, 23 марта 2020, 01:54
Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал тест на COVID-19.
Источник: A Bola
Детали: Всех игроков и сотрудников футбольного клуба "Ювентус" проверили на COVID-19. Заболевания нашли в трех футболистов - Даниэле ругань, Блеза Матюиди и Дибала.
Анализы игрока сборной Португалии по футболу Роналду не выявили у него заболевания. Сейчас он находится на карантине.
Напомним:
- УЕФА перенес Евро-2020.
- В финальную часть Евро-2020 пробилась и сборная Украины. Жребий определил команде Андрея Шевченко группу С с Нидерландами и Австрией. Третий соперник должен был определится после плей-офф Лиги Наций.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса.