Роналду сделал тест на коронавирус

Нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду сделал тест на COVID-19.

Источник: A Bola

Детали: Всех игроков и сотрудников футбольного клуба "Ювентус" проверили на COVID-19. Заболевания нашли в трех футболистов - Даниэле ругань, Блеза Матюиди и Дибала.

Анализы играл сборной Португалии по футболу Роналд не выявили у него заболевания. Сейчас он находится на карантине.

Напомним: