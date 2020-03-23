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МОЗ передумав: лікарі "швидких" не будуть робити тести на COVID-19

Понеділок, 23 березня 2020, 08:33
МОЗ передумав: лікарі швидких не будуть робити тести на COVID-19

Експрес-тести на коронавірус будуть проводити у разі підозри на COVID-19 тільки лікарі певних закладів охорони здоров’я.

Джерело: Міністерство охорони здоров’я України у Facebook

Дослівно: "Якщо у вас є симптоми гострого респіраторного захворювання, телефонуйте до свого сімейного лікаря. Екстрена медична допомога виїжджає тільки на ургентні випадки. Медичні працівники екстреної допомоги НЕ БУДУТЬ проводити тест на COVID-19".

Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися лікарями закладів охорони здоров'я для "санітарного сортування", тобто медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо тест на грип позитивний, лікарі вживають відповідних заходів.

Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЛР. Після цього можна казати про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи".

Цьому передувало: 22 березня МОЗ заявив, що медики з бригади екстреної допомоги, прибуваючи на виклик щодо підвищеної температури і підозри на коронавірус, робитимуть два тести – на грип і експрес-тест на коронавірус.

21 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Китай надав Україні 10 мільйонів високоточних лабораторних тестів і 400 тисяч експрес-тестів на коронавірус Sars CoV 2. Перша партія меддопомоги прибула в Україну 22 березня – там, зокрема, були 250 тисяч експрес-тестів.

Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів.

Знати більше: Скільки людей захворіли на коронавірус COVID-19 в Украіні і світі 

Теми: коронавірусCovid-2019МОЗмедицина
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