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Лікарі "швидкої" робитимуть експрес-тести на коронавірус – МОЗ

Неділя, 22 березня 2020, 15:42
Лікарі швидкої робитимуть експрес-тести на коронавірус – МОЗ

Медики з бригади екстреної допомоги, прибуваючи на виклик щодо підвищеної температури і підозри на коронавірус, робитимуть два тести – на грип і експрес-тест на коронавірус.

Джерело: МОЗ України

Деталі: У МОЗ нагадали, що у неділю в Україну літаком прибуває партія тестів для визначення коронавірусної хвороби. Доставляються обидва види тестів: тести для ПЦР (золотий стандарт діагностики) та тести експрес-діагностики.

Дослівно: "Наголошуємо, що експрес-тести будуть використовуватися бригадами екстреної допомоги для "санітарного сортування", тобто у разі, якщо працівник екстреної допомоги прибуває до людини, в якої підвищена температура і є підозра на коронавірусну хворобу, медики мають зробити два тести: один на грип і експрес-тест на коронавірус.

Це потрібно, щоб вирішити, який алгоритм дій застосовувати далі. Якщо спрацьовує тест на грип, лікарі вживають відповідних заходів. Якщо експрес-тест підтверджує коронавірус, лікарі мають узяти додатковий зразок для його підтвердження в лабораторії за допомогою тесту на ПЦР. Після цього можна говорити про підтверджений випадок захворювання та вживати необхідні протиепідемічні заходи.

Зазначимо, що у разі, коли негативні обидва тести – і на грип, і експрес-тест на коронавірус, – то в умовах загальнонаціонального карантину людина все одно має дотримуватися режиму самоізоляції наступні 14 днів".

Деталі: У МОЗ додали, що в регіонах щодня лабораторії вже проводять тести ПЦР. Додатково цього тижня в Україні з'являться ще 11 апаратів для ПЦР-діагностики.

Передісторія:

  • 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю.
  • Український борт доставить із Китаю експрес-тести, маски, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби для подолання коронавірусу. Попередньо літак прибуде в Україну в ніч з неділі на понеділок. 
  • 20 березня мер Києва Віталій Кличко заявив, що міська влада столиці забезпечила сімейних лікарів і службу невідкладної допомоги швидкими тестами на коронавірус, які можна буде оперативно робити на дому.

Українська правда

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Теми: МОЗкоронавірус
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