Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Україну з Китаю прибули 250 000 експрес-тестів на коронавірус

Понеділок, 23 березня 2020, 01:19
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції.

Джерело: Офісу президента у Facebook

Деталі: Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби.

 ОПФото - Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото - Командування Повітряних Сил ЗСУФото - Командування Повітряних Сил ЗСУФото - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів"

Що передувало: 

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що до кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде доставлена у всі областя України.

  • 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.
  • 20  березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусКитайМОЗЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: