В Україну з Китаю прибули 250 000 експрес-тестів на коронавірус
Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції.
Джерело: Офісу президента у Facebook
Деталі: Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.
Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.
Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби.
Дослівно: "Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.
Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів"
Що передувало:
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що до кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде доставлена у всі областя України.
- 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.
- 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю.