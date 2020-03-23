В Україну з Китаю прибули 250 000 експрес-тестів на коронавірус

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Понеділок, 23 березня 2020, 02:19
Фото: Polina Tankilevitch/Pexels

Літак Збройних сил України Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення нової коронавірусної інфекції.

Джерело: Офісу президента у Facebook

Деталі: Військовий борт привіз в Україну два види тестів: для ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) та 250 тисяч тестів для експрес-діагностики. Крім того, доставлено медичні маски різного ступеня захисту, дезінфектори, апарати штучної вентиляції легень та інші засоби, необхідні для боротьби з COVID-19.

Медичні засоби, зокрема тести для ПЛР, уже в понеділок буде передано до лабораторій у кожен регіон України.

Експрес-тести, а також медичні маски спрямовуватимуться для першочергових потреб медиків, військовослужбовців, працівників поліції, Держприкордонслужби.

 
Фото - Командування Повітряних Сил ЗСУ
Фото - Командування Повітряних Сил ЗСУФото - Командування Повітряних Сил ЗСУФото - Командування Повітряних Сил ЗСУ

Дослівно: "Швидкі тести використовуватимуться бригадами екстреної допомоги для перевірки людей, у яких виявлена підвищена температура та є підозра на коронавірусну хворобу. У разі позитивного результату експрес-тесту лікарі мають узяти додатковий зразок для підтвердження в лабораторії за допомогою ПЛР-тесту.

Це лише перша партія медичного вантажу з Китаю. Цього тижня заплановано ще декілька рейсів"

Що передувало: 

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що до кінця дня понеділка достатня кількість експрес-тестів на новий коронавірус буде доставлена у всі областя України.

  • 20 березня з України в Китай вилетів військовий вантажний літак ІЛ 76. Літак відправився по медичний вантаж, необхідний для боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, наступного тижня полетить наступний літак.
  • 20  березня президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна очікує ще 10 млн тестів з Китаю.

Теми: коронавірус Китай МОЗ Зеленський


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