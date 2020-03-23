Росія привідкрила кордони – для громадян СНД і двох невизнаних "держав"
Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.
Джерело: розпорядження уряду РФ від 20 березня, опубліковане 23 березня
Деталі: Також цю категорію іноземців мають пропускати через інші пункти, якщо вони повертаються на батьківщину.
Як уточнили УП в українському Міністерстві закордонних справ, дія цього дозволу поширюється на громадян України.
Кабмін Росії доповнив своє попереднє розпорядження, від 16 березня, яким тимчасово обмежив в'їзд в країну іноземців, в тому числі, громадян Білорусі.
У новому документі сказано, что Федеральна служба безпеки повинна забезпечити пропуск через кордон громадян СНД, а також "Абхазії" і "Південної Осетії".
Міністерство закордонних справ Росії має забезпечити взаємодію з диппредставництвами відповідних держав, а Росспоживнагляд – санітарний контроль.
"У разі необхідності" Міністерство внутрішніх справ Росії може машинами Державтоінспекції супроводжувати до кордону іноземців, які їдуть на автомобілях до себе на батьківщину.
Передісторія:
- 16 березня Росія закрила кордон для всіх іноземців, включаючи Білорусь, через поширення коронавируса.
- Водночас, незаконні пункти пропуску через між Росією і окупованими регіонами Донеччини і Луганщини продовжили працювати в звичайному режимі і пропускати тих, у кого є російський паспорт.
- Як повідомляють російські ЗМІ, загальне число хворих на COVID-19 у країні, станом на ранок 23 березня, становить 438 осіб.