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Росія привідкрила кордони – для громадян СНД і двох невизнаних "держав"

Понеділок, 23 березня 2020, 08:52
Росія привідкрила кордони – для громадян СНД і двох невизнаних держав

Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.

Джерело: розпорядження уряду РФ від 20 березня, опубліковане 23 березня

Деталі: Також цю категорію іноземців мають пропускати через інші пункти, якщо вони повертаються на батьківщину.

Як уточнили УП в українському Міністерстві закордонних справ, дія цього дозволу поширюється на громадян України.

Кабмін Росії доповнив своє попереднє розпорядження, від 16 березня, яким тимчасово обмежив в'їзд в країну іноземців, в тому числі, громадян Білорусі.

У новому документі сказано, что Федеральна служба безпеки повинна забезпечити пропуск через кордон громадян СНД, а також "Абхазії" і "Південної Осетії".

Міністерство закордонних справ Росії має забезпечити взаємодію з диппредставництвами відповідних держав, а Росспоживнагляд – санітарний контроль.

"У разі необхідності" Міністерство внутрішніх справ Росії може машинами Державтоінспекції супроводжувати до кордону іноземців, які їдуть на автомобілях до себе на батьківщину.

Передісторія:

  • 16 березня Росія закрила кордон для всіх іноземців, включаючи Білорусь, через поширення коронавируса.
  • Водночас, незаконні пункти пропуску через між Росією і окупованими регіонами Донеччини і Луганщини продовжили працювати в звичайному режимі і пропускати тих, у кого є російський паспорт.
  • Як повідомляють російські ЗМІ, загальне число хворих на COVID-19 у країні, станом на ранок 23 березня, становить 438 осіб. 

Українська правда

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Теми: коронавірусРосіяСНД
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