Попри закриті кордони Росія пускає мешканців ОРДЛО з "російським громадянством" – ЗМІ

Незаконні пункти пропуску через між Росією і окупованими регіонами Донеччини і Луганщини працюють в звичайному режимі і пропускають тих, у кого є російський паспорт.

Джерело: матеріал російської "Нової газети"

Деталі: Неофіційно співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії підтвердили журналістам, що діють за розпорядженням уряду РФ від 16 березня 2020 року. Воно забороняє в'їзд іноземців на територію Росії.

У той же час жителі ОРДЛО, що мають російські паспорти, можуть без проблем перетинати кордон.

Окупаційна влада Луганська повідомляє, що в'їзд в Росію також дозволений тим, хто "в складі організованих груп" їде оформляти "громадянство РФ", постійно проживає в РФ і має на це дозвіл, перетинає "кордон" у зв'язку зі смертю близького родича.

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