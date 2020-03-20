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Попри закриті кордони Росія пускає мешканців ОРДЛО з "російським громадянством" – ЗМІ

П'ятниця, 20 березня 2020, 12:28
Попри закриті кордони Росія пускає мешканців ОРДЛО з російським громадянством – ЗМІ

Незаконні пункти пропуску через між Росією і окупованими регіонами Донеччини і Луганщини працюють в звичайному режимі і пропускають тих, у кого є російський паспорт.

Джерело: матеріал російської "Нової газети"

Деталі: Неофіційно співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії підтвердили журналістам, що діють за розпорядженням уряду РФ від 16 березня 2020 року. Воно забороняє в'їзд іноземців на територію Росії.

У той же час жителі ОРДЛО, що мають російські паспорти, можуть без проблем перетинати кордон.

Окупаційна влада Луганська повідомляє, що в'їзд в Росію також дозволений тим, хто "в складі організованих груп" їде оформляти "громадянство РФ", постійно проживає в РФ і має на це дозвіл, перетинає "кордон" у зв'язку зі смертю близького родича.

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Передісторія:

  • Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 13 березня повідомив про 12 випадків захворювання на коронавірус в окупованій Горлівці на Донеччині.
  • 16 березня Росія закрила кордон для всіх іноземців, включаючи Білорусь.
  • Станом на вечір 19 березня в Україні було зафіксовано вже 26 випадків захворювання Covid-19, три з них – летальні, одна людина вилікувалась.
  • В Україні із 12 березня до 3 квітня щонайменше запроваджено карантин. Міста стали закривати усі заклади, крім маркетів і аптек. Кордон для іноземців закрито, міжміське автобусне й залізничне сполучення з 18 березня призупинено.
  • 17 березня о 23:00 припинили рух метрополітену у Києві, в інших містах метро теж не працює. Столична влада замінила його наземним транспортом, хоча в пасажирський транспорт мають пускати лише по 10 людей, і то лише тих, хто буде в медичній масці.

Українська правда

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