Россия приоткрыла границу – для граждан СНГ и двух непризнанных "государств"

Россия решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран СНГ, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это будет касаться и граждан Украины.

Источник: распоряжения правительства РФ от 20 марта, опубликованное 23 марта

Детали: Также эту категорию иностранцев должны пропускать и через другие пункты, если они возвращаются на родину.

Как уточнили УП в украинском Министерстве иностранных дел, действие этого разрешения распространяется на граждан Украины.

Кабмин России дополнил свое предыдущее распоряжение, от 16 марта, которым временно ограничил въезд в страну иностранцев, в том числе, граждан Беларуси.

В новом документе сказано, що Федеральная служба безопасности должна обеспечить пропуск через границу граждан СНГ, а также "Абхазии" и "Южной Осетии".

Министерство иностранных дел России должно обеспечить взаимодействие с диппредставительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор – санитарный контроль.

"В случае необходимости" Министерство внутренних дел России может машинами Госавтоинспекции сопровождать до границы иностранцев, которые едут на автомобилях к себе на родину.

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