Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия приоткрыла границу – для граждан СНГ и двух непризнанных "государств"

Понедельник, 23 марта 2020, 08:52
Россия приоткрыла границу – для граждан СНГ и двух непризнанных государств

Россия решила не закрывать воздушные пункты пропуска через границу для граждан стран СНГ, а также самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Это будет касаться и граждан Украины.

Источник: распоряжения правительства РФ от 20 марта, опубликованное 23 марта

Детали: Также эту категорию иностранцев должны пропускать и через другие пункты, если они возвращаются на родину.

Как уточнили УП в украинском Министерстве иностранных дел, действие этого разрешения распространяется на граждан Украины.

Кабмин России дополнил свое предыдущее распоряжение, от 16 марта, которым временно ограничил въезд в страну иностранцев, в том числе, граждан Беларуси.

В новом документе сказано, що Федеральная служба безопасности должна обеспечить пропуск через границу граждан СНГ, а также "Абхазии" и "Южной Осетии".

Министерство иностранных дел России должно обеспечить взаимодействие с диппредставительствами соответствующих государств, а Роспотребнадзор – санитарный контроль.

"В случае необходимости" Министерство внутренних дел России может машинами Госавтоинспекции сопровождать до границы иностранцев, которые едут на автомобилях к себе на родину.

Предыстория:

  • 16 марта Россия закрыла границу для всех иностранцев, включая Беларусь, из-за распространения коронавируса.
  • В то же время, незаконные пункты пропуска через между Россией и оккупированными регионами Донецкой и Луганской продолжили работать в обычном режиме и пропускать тех, у кого есть российский паспорт.
  • Как сообщают российские СМИ, общее число заболевших COVID-19 в стране, по состоянию на утро 23 марта, составляет 438 человек. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирусРосcияСНГ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
Все новости...
Реклама: