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Павелко каже про рекордну премію для збірної за вихід на Євро-2020

Понеділок, 23 березня 2020, 10:21
Павелко каже про рекордну премію для збірної за вихід на Євро-2020

Збірна України отримала рекордну премію за вихід у фінальну частину чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Про це в програмі Великий футбол заявив очільник Української асоціації футболу Андрій Павелко.

На всю збірну України було виділено премію у розмірі 4 млн доларів.

"Можу точно сказати, що усі премії виплачені. Це рекордна премія за весь час - з податками 4 млн доларів отримали наші гравці і тренери. Наша збірна гідна того, щоб отримувати рекордні премії", - заявив Павелко.

За його словами, розподіл коштів усередині команди здійснить тренерський штаб збірної України.

"Розподіл коштів усередині зробить тренерський штаб разом з капітаном команди. Єдине завдання від нас, щоб усе сплачено з урахуванням податків. Гравці мали отримати зароблену чесною працею премію", - сказав очільник УАФ.

Нагадаємо, шо фінальна частина Євро-2020, що мала пройти у 12 містах Європи, перенесена УЄФА на 2021 рік через пандемію коронавірусу.

Також Павелко розповів про можливе продовження контракту з головним тренером збірної України. Діючий контракт Шевченка закінчується влітку 2020 року.

"Я упевнений, що все вирішиться позитивно для українських уболівальників і для збірної України. Не варто поки поспішати. Все йде в позитивному напрямку. І я упевнений, що наша збірна готуватиметься до Євро-2021 у повній бойовій готовності. Обов'язково на чолі з Андрієм Шевченком", - розповів Павелко в програмі Великий футбол.

За інформацією УП, контракт з Андрієм Шевченком може бути продовжений на два роки. Уся справа в тому, що окрім фінальної частини ЧЄ-2021 цього ж року стартує відбірковий турнір до ЧС-2022. Очевидно, що якщо Шевченко продовжить контракт, то він проведе зі збірною України і весь цикл відбору до ЧС-2022 року.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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