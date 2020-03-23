Павелко говорит о рекордной премии для сборной за выход на Евро-2020

Сборная Украины получила рекордную премию за выход в финальную часть чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Об этом в программе Большой футбол заявил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

На всю сборную Украины было выделено премию в размере 4 млн долларов.

"Могу точно сказать, что все премии выплачены. Это рекордная премия за все время - с налогами 4 млн долларов получили наши игроки и тренеры. Наша сборная достойна того, чтобы получать рекордные премии", - заявил Павелко.

По его словам, распределение средств внутри команды осуществит тренерский штаб сборной Украины.

"Распределение средств внутри сделает тренерский штаб вместе с капитаном команды. Единственная задача от нас, чтобы все оплачено с учетом налогов. Игроки должны были получить заработанную честным трудом премию", - сказал глава УАФ.

Напомним, шо финальная часть Евро-2020, которая должна пройти в 12 городах Европы, перенесена УЕФА на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Также Павелко рассказал о возможном продлении контракта с главным тренером сборной Украины. Действующий контракт Шевченко заканчивается летом 2020 года.

"Я уверен, что все решится положительно для украинских болельщиков и для сборной Украины. Не стоит пока спешить. Все идет в положительном направлении. И я уверен, что наша сборная будет готовиться к Евро-2021 в полной боевой готовности. Обязательно во главе с Андреем Шевченко", - рассказал Павелко в программе Большой футбол.

По информации УП, контракт с Андреем Шевченко может быть продлен на два года. Все дело в том, что кроме финальной части ЧЕ-2021 в этом же году стартует отборочный турнир на ЧМ-2022. Очевидно, что если Шевченко продлит контракт, то он пройдет со сборной Украины и весь цикл отбора на ЧМ-2022 года.