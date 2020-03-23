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Попри карантин, Росія відкрила кордон для ОРДЛО

Понеділок, 23 березня 2020, 11:05
Попри карантин, Росія відкрила кордон для ОРДЛО

Уряд Росії дозволив в'їзд в країну для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей України, незважаючи на карантин у зв'язку з коронавірусом.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "У зв'язку з економічною і транспортною блокадою України окремих районів Донецької та Луганської областей України, керуючись принципами гуманності, положення (про обмеження в'їзду в РФ) не застосовувати щодо громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Деталі: Про це йдеться в розпорядженні на офіційному порталі правової інформації РФ.

Цим документом вносяться зміни в розпорядження від 16 березня, згідно з яким через поширення коронавірусу тимчасово було обмежено в'їзд до Росії громадянам інших країн, в тому числі Білорусі.

Росспоживнагляду доручили забезпечити здійснення санітарно-карантинного контролю.

Обмеження на в'їзд іноземних громадян на територію РФ встановлені на період з 18 березня по 1 травня 2020 року.

Передісторія: 

  • За інформацією центру Джона Гопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків по країнах і світу, наразі в РФ виявили 438 випадків захворювання на коронавірус, 1 людина померла.
  • З 18 березня РФ ввела обмежувальні заходи щодо в'їзду іноземців на свою територію - вони діятимуть до 1 травня.
  • Росія і Білорусь призупинили залізничне сполучення з Україною, Молдовою та Латвією з 17 березня. 
  • Посольство Росії в Україні приймає заявки на евакуацію громадян РФ, які не мають можливості самостійно повернутися на батьківщину у зв'язку з закриттям міжнародного регулярного пасажирського сполучення.
  • 23 березня Росія вирішила не закривати повітряні пункти пропуску через кордон для громадян країн СНД, а також самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Це стосуватиметься і громадян України.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякарантинОРДЛОкоронавірусCovid-2019
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