Попри карантин, Росія відкрила кордон для ОРДЛО

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Понеділок, 23 березня 2020, 12:05

Уряд Росії дозволив в'їзд в країну для жителів окремих районів Донецької та Луганської областей України, незважаючи на карантин у зв'язку з коронавірусом.

Джерело: російське видання ТАСС

Дослівно: "У зв'язку з економічною і транспортною блокадою України окремих районів Донецької та Луганської областей України, керуючись принципами гуманності, положення (про обмеження в'їзду в РФ) не застосовувати щодо громадян України та осіб без громадянства, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України".

Деталі: Про це йдеться в розпорядженні на офіційному порталі правової інформації РФ.

Цим документом вносяться зміни в розпорядження від 16 березня, згідно з яким через поширення коронавірусу тимчасово було обмежено в'їзд до Росії громадянам інших країн, в тому числі Білорусі.

Росспоживнагляду доручили забезпечити здійснення санітарно-карантинного контролю.

Обмеження на в'їзд іноземних громадян на територію РФ встановлені на період з 18 березня по 1 травня 2020 року.

Теми: Росія карантин ОРДЛО коронавірус Covid-2019


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