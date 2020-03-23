Несмотря на карантин, Россия открыла границу для ОРДЛО
Правительство России разрешило въезд в страну для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, несмотря на карантин в связи с коронавирусом.
Источник: российское издание ТАСС
Дословно: "В связи с экономической и транспортной блокадой Украиной отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, руководствуясь принципами гуманности, положения (об ограничении въезда в РФ) не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Детали: Об этом говорится в распоряжение на официальном портале правовой информации РФ.
Этим документом вносится изменение в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за распространения коронавируса временно был ограничен въезд в Россию граждан других стран, в том числе Белоруссии.
Роспотребнадзору поручили обеспечить осуществление санитарно-карантинного контроля.
Ограничения на въезд иностранных граждан на территорию РФ установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.
Предыстория:
- По информации центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру, сейчас в РФ обнаружили 438 случаев заболевания коронавирусом, 1 человек умер.
- С 18 марта РФ ввела ограничительные меры по въезду иностранцев на свою территорию - они будут действовать до 1 мая.
- Россия и Беларусь приостанавили железнодорожное сообщение с Украиной и Молдовой с 17 марта.
- Посольство России в Украине принимает заявки на эвакуацию граждан РФ, не имеющих возможности самостоятельно вернуться на родину в связи с закрытием международного регулярного пассажирского сообщения.