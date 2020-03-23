Введення надзвичайного стану можуть розглянути у вівторок, рішення за Зеленським

Верховна Рада може зібратися на позачергове засідання 24 березня, якщо президент Володимир Зеленський вирішить запровадити надзвичайний стан у країні через коронавірус.

Джерело: стаття "Української правди" "Віртуальні наради та олігархи-куратори. Як Зеленський бореться з коронавірусом"

Дослівно: "За словами співрозмовників УП в Офісі президента, рішення про введення НС може бути розглянуто вже у вівторок, 24 березня.

Зараз Кабмін разом з депутатами і РНБО напрацьовують екстрені пакети законопроектів, покликані не допустити економічного та соціального колапсу в Україні".

Деталі: Надзвичайний стан, якщо Зеленський таки наважиться його запроваджувати, буде, швидше за все, реалізований через уряд.

За законом, пропозицію президенту щодо запровадження НС має надавати РНБО. Але у випадку пандемії це може зробити і уряд.

Саме такий варіант на Банковій бачать пріоритетним, хоча можливий і варіант з РНБО.

Зазначається, що локомотивом у питанні введення надзвичайного стану виступає міністр охорони здоров'я Ілля Ємець, який з самого початку стоїть на позиціях жорсткого сценарію. Також таку ідею підтримує глава МВС Арсен Аваков.

Категорично проти таких радикальних дій виступає опозиція в особі п’ятого президента Петра Порошенка.

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