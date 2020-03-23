Введение чрезвычайного положения могут рассмотреть во вторник, решения за Зеленским
Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.
Источник: статья "Украинской правды" "Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом"
Дословно: "По словам собеседников УП в Офисе президента, решение о введении ЧП может быть рассмотрено уже во вторник, 24 марта.
Сейчас Кабмин вместе с депутатами и СНБО нарабатывают экстренные пакеты законопроектов, призванные не допустить экономического и социального коллапса в Украине".
Детали: Чрезвычайное положение, если Зеленский таки решится его вводить, будет, скорее всего, реализовано через правительство.
По закону, предложение президенту о введении ЧП должен предоставлять СНБО. Но в случае пандемии это может сделать и правительство.
Именно такой вариант на Банковой видят приоритетным, хотя возможен и вариант с СНБО.
Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.
Категорически против таких радикальных действий выступает оппозиция в лице пятого президента Петра Порошенко.
23 марта проходит согласительный совет. Заседание проходит в онлайн-режиме.
Передісторія:
- Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.