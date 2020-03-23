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Введение чрезвычайного положения могут рассмотреть во вторник, решения за Зеленским

Понедельник, 23 марта 2020, 11:46
Введение чрезвычайного положения могут рассмотреть во вторник, решения за Зеленским
Фото rada.gov.ua

Верховная Рада может собраться на внеочередное заседание 24 марта, если президент Владимир Зеленский решит ввести чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса.

Источник: статья "Украинской правды" "Виртуальные совещания и олигархи-кураторы. Как Зеленский борется с коронавирусом"

Дословно: "По словам собеседников УП в Офисе президента, решение о введении ЧП может быть рассмотрено уже во вторник, 24 марта.

Сейчас Кабмин вместе с депутатами и СНБО нарабатывают экстренные пакеты законопроектов, призванные не допустить экономического и социального коллапса в Украине".

Детали: Чрезвычайное положение, если Зеленский таки решится его вводить, будет, скорее всего, реализовано через правительство.

По закону, предложение президенту о введении ЧП должен предоставлять СНБО. Но в случае пандемии это может сделать и правительство.

Именно такой вариант на Банковой видят приоритетным, хотя возможен и вариант с СНБО.

Отмечается, что локомотивом в вопросе введения чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Илья Емец, который изначально стоит на позициях жесткого сценария. Также такую ​​идею поддерживает глава МВД Арсен Аваков.

Категорически против таких радикальных действий выступает оппозиция в лице пятого президента Петра Порошенко.

23 марта проходит согласительный совет. Заседание проходит в онлайн-режиме.

Передісторія: 

  • Станом на ранок 23 березня кількість тих, хто заразився новим коронавірусом, що породжує хворобу COVID-19, сягнула 336 004 людей у всьому світі. 14 641 осіб померли від ускладнень, викликаних новим коронавірсом, 94 334 людей одужали.

Украинская правда

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Темы: коронавирусЗеленскийВерховная Рада
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