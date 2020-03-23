Распространители фейков про коронавирус получали задания из России - СБУ

Служба безопасности Украины в течение недели обнаружила 38 человек, которые распространяли фейки о коронавирус.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Правоохранители отмечают, что в том числе несколько человек нарушили серьезные статьи Уголовного кодекса Украины. В частности, 23 марта в Днепре СБУ пресекла деятельность интернет-агитатора, который по заданию России публиковал в соцсетях ложную информацию о распространении COVID-19 в Украине.

Призвал он к нарушению конституционного строя в Украине, а соответствующие задачи поступали к украинцу от "куратора" из Российской Федерации.

Для нагнетания паники в обществе житель Днепра было делал фото и видео с пустыми полками в магазинах, очередей в аптеках, фиксировал работу спецтехники и правоохранителей. В дальнейшем заказчики планировали использовать материалы для подготовки ложных новостей.

Среди фейков, которые распространял пропагандист, обнаружено и видео о том, что в городском транспорте произошла драка, поскольку один из пассажиров якобы кашлял и имел признаки коронавируса. Служба безопасности Украины опровергла его, как недостоверный.

Напомним: Полиция заблокировала в интернете сообщение о продаже спецбилетов для проезда в общественном транспорте, на чем пытались заработать злоумышленники.