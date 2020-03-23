Марш на Крим: окупанти завели справу на Чубарова

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Понеділок, 23 березня 2020, 18:26

Слідком Росії, який незаконно здійснює діяльність в окупованому Криму, порушив проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова кримінальну справу за звинуваченням в "організації масових безладів" в Сімферополі 26 лютого 2014 року.

Джерело: сайт Слідчого комітету РФ, Чубаров у facebook

Пряма мова Чубарова: "Ясна річ, Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня - дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".

Деталі: За його словами, це "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом".

Окупанти стверджують, що Чубаров нібито доручив своєму заступнику Ахтему Чийгоз "організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати беруть участь в них прихильниками Меджлісу".

Що було раніше: Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров організовує проведення міжнародної мирної ходи 3 травня з материкової України в окупований Росією Крим з метою примусити агресора виконувати міжнародне право.

Ініціатива передбачає пішу ходу з території материкової України на територію окупованого РФ Криму.

Метою цієї акції є "сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Раду Європи та інші, в реалізації іміджу прийнятих рішень на підтримку суверенітету, територіальної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Нагадаємо:

  • Один з лідерів кримськотатарського народу заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був затриманий російськими силовиками за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року у будівлі кримського парламенту.
  • У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.
  • В жовтні того ж року, Росія видала Чийгозаі ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів затриманих там.

Теми: Крим Чубаров кримські татари окупація Росія


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