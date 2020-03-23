Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Марш на Крим: окупанти завели справу на Чубарова

Понеділок, 23 березня 2020, 17:26
Марш на Крим: окупанти завели справу на Чубарова

Слідком Росії, який незаконно здійснює діяльність в окупованому Криму, порушив проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова кримінальну справу за звинуваченням в "організації масових безладів" в Сімферополі 26 лютого 2014 року.

Джерело: сайт Слідчого комітету РФ, Чубаров у facebook

Пряма мова Чубарова: "Ясна річ, Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня - дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності".

Деталі: За його словами, це "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом".

Окупанти стверджують, що Чубаров нібито доручив своєму заступнику Ахтему Чийгоз "організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати беруть участь в них прихильниками Меджлісу".

Що було раніше: Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров організовує проведення міжнародної мирної ходи 3 травня з материкової України в окупований Росією Крим з метою примусити агресора виконувати міжнародне право.

Ініціатива передбачає пішу ходу з території материкової України на територію окупованого РФ Криму.

Метою цієї акції є "сприяння міжнародним організаціям, включаючи ООН, ОБСЄ, ЄС, Раду Європи та інші, в реалізації іміджу прийнятих рішень на підтримку суверенітету, територіальної незалежності, єдності і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах".

Нагадаємо:

  • Один з лідерів кримськотатарського народу заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз був затриманий російськими силовиками за звинуваченням в організації масових заворушень 26 лютого 2014 року у будівлі кримського парламенту.
  • У вересні 2017 року підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму засудив Чийгоза до 8 років колонії загального режиму.
  • В жовтні того ж року, Росія видала Чийгозаі ще одного представника кримськотатарського народу Ільмі Умерова Туреччині в обмін на двох російських агентів затриманих там.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримЧубаровкримські татариокупаціяРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Усі новини...
Крим
На виїзд з окупованого Криму також почав утворюватися затор
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Останні новини
09:00
Ракетний удар по півдню: на Херсонщині загинула жінка
08:47
Словаччина частково відновила пропуск вантажівок на свою територію − ДПСУ
08:43
У Києві й двох областях тривога через ракетну небезпеку
08:17
Зеленський і Туск провели першу телефонну розмову
08:16
фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна
08:04
Захисники за добу ліквідували 1300 окупантів і 10 танків
07:49
Німеччина змінить схему оплати за зброю для України після бюджетного компромісу коаліції − ЗМІ
07:39
Повітряні сили знищили 41 з 42 "Шахедів"
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
Усі новини...
Реклама: